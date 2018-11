Die Baader Bank hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen zum dritten Quartal von 20 auf 18 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der Bank habe er seine Ertrags- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019 reduziert, schrieb Analyst Tomasz Grzelak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem aktuell niedrigen Kursniveau sei die Aktie aber reif für eine Aufwertung./edh/la Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

