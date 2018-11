Die Heizölpreise sind so hoch wie seit fünf Jahren nicht, auch die Gaspreise steigen. Wie Verbraucher mit den höheren Heizkosten umgehen können.

Die Schiffsrümpfe der Lastkähne auf dem Rhein sind in diesen Tagen besonders gut zu sehen. Wegen des anhaltenden Niedrigwassers können die Binnenschiffer nur noch einen Bruchteil ihres Laderaums füllen. Das lässt die Schiffe förmlich auf dem Wasser liegen. Und es treibt die Frachtpreise - mit weitreichenden Konsequenzen für Verbraucher. Denn die Rheinschiffer beliefern vom Seehafen in Rotterdam kommend die im Landesinneren liegenden Raffinerien.

Der drastische Anstieg der Transportkosten verteuert nicht nur Benzin und Diesel - sondern insbesondere Heizöl. Ausgerechnet zum Winterauftakt müssen sich Millionen Haushalte daher auf höhere Heizkosten einstellen. Klaus Bergmann, Chef des Vergleichsportals Esyoil, spricht von den "größten Versorgungsproblemen seit mehreren Jahrzehnten".

Allein im Oktober sind die Preise für Heizöl im Durchschnitt um rund zwölf Prozent gestiegen, wie Marktdaten des Messtechnik-Unternehmens Tecson zeigen. Derzeit kostet ein Liter Heizöl bei einer haushaltsüblichen Liefermenge von 3000 Litern im Schnitt rund 88 Cent. Das ist das höchste Niveau seit fünf Jahren. Dabei sind die Rohölpreise im Oktober um mehr als elf Prozent gesunken. "Wir sehen derzeit eine atypische Entwicklung", sagt Udo Peters, Energiereferent bei der Verbraucherzentrale NRW.

In der Regel bewegt sich der Heizölpreis deutlich stärker im Einklang mit den Rohölpreisen als etwa Benzin. Denn die Rohstoffkosten machen bei dem Brennstoff mehr als 60 Prozent des Gesamtpreises aus - Veränderungen im Einkaufspreis schlagen dementsprechend schnell durch. Doch die historisch tiefen Pegelstände auf dem Rhein setzen diese Regel außer Kraft.

Wie stark die gestiegenen Transportkosten die Preise verzerren, zeigen die regionalen Unterschiede. Verbraucher im Norden profitieren Daten von Esyoil zufolge von der Nähe zu den Seehäfen mit ihren Öl-Umschlagsplätzen. So kostet der Liter Heizöl in Hamburg derzeit rund 77 Cent. In Frankfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...