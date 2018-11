Corvus Gold hat die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung für sein Doppelprojekt Mother Lode / Northern Bullfrog vorgelegt. Das Unternehmen will satte 347.100 Unzen Gold pro Jahr fördern und rechnet mit Kosten von überschaubaren 680 Dollar je Unze. Auch sonst weiß die PEA zu überzeugen.

Hohe Produktion, niedrige Kosten

Der sonst eher zurückhaltende Geologe Jeff Pontius war im Frühjahr vor Investoren in Frankfurt ein wenig ins Schwärmen geraten. Der Vorstandschef von Corvus Gold (2,71 CAD | 1,68 Euro; CA2210131058) sprach über das Phase II Bohrprogramm auf dem Projekt Mother Lode und wusste zu berichten: "Wir treffen in jedem Bohrloch auf Gold!" So etwas gibt es wirklich selten. Nun hat sein Unternehmen die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung, die sogenannte Preliminary Economic Assessment Study (PEA), für die Zwillingsprojekte Mother Lode / Northern Bullfrog vorgelegt. Damit setzt man den ersten Eckpfeiler für eine geplante Goldförderung auf der Liegenschaft. Und diese erste Planungsrechnung hat es in sich. So rechnet Corvus Gold damit, dass man über 2,54 Mio. Unzen Gold und 3,5 Mio. Unzen Silber verfügt (siehe auch hier). In den ersten vier Jahren will man satte 347.100 Unzen Gold p.a. produzieren, womit man aus dem Stand zu den größeren Goldminen der USA zählen würde. Die Kosten sollen lediglich bei 680 US-Dollar je Unze liegen, die Strip-Ratio beträgt Stand heute sehr gute 1,08 zu 1. Geplant wird mit einem großen ...

