Wallisellen



Bei der diesjährigen Verleihung hat die Allianz Suisse die

Fachjury mit der innovativen WG-Versicherung "Splitsurance" überzeugt

und den 2. Preis gewonnen.



Prestigeerfolg für die Allianz Suisse: Bei der gestrigen

Verleihung des Innovationspreises der Schweizer Assekuranz gewann die

Allianz Suisse mit Splitsurance den zweiten Platz. In ihrer Laudatio

hob die Fachjury das flexible und auf das junge Zielpublikum

massgeschneiderte Produktkonzept hervor. Vor allem das monatliche

kündbare Abomodell und die einzigartige Abdeckung von WG-spezifischen

Risiken wie zum Beispiel Schäden unter Mitbewohnern fanden grossen

Anklang bei den Fachexperten.



"Das ist für uns ein grossartiger Erfolg der unter Beweis stellt,

dass wir auch digital voll auf der Höhe sind", betont Stefan Hemp,

Leiter Digital Transformation der Allianz Suisse und Sponsor der

Produktidee. "Was mich aber besonders freut und stolz macht: Die Idee

stammt von innovativen Köpfen aus verschiedenen Bereichen des

Unternehmens, die Splitsurance neben ihrem eigentlichen Job mit viel

Engagement und Leidenschaft in kürzester Zeit entwickelt haben", so

Hemp. Hervorgegangen ist Splitsurance als Siegeridee des jährlich

stattfindenden "BizJam", einer Innovationsveranstaltung der Allianz

Suisse für Mitarbeitende.



Innovationskraft unter Beweis gestellt



Mit Splitsurance bietet die Allianz Suisse eine

Versicherungslösung, die speziell auf die Bedürfnisse der jungen

Erwachsenen zugeschnittenen ist. Diese umfasst eine für WGs

optimierte Privathaftpflichtversicherung. Gedeckt sind damit auch

Schäden, die durch im gleichen Haushalt lebende Personen verursacht

werden. Sollte also mal etwas untereinander kaputt gehen, ist dies

nun auch kein Problem mehr. Das erhält den WG-Frieden. Ebenfalls

inklusive ist eine kostenlose telefonische Rechtsberatung.



Das Fachmagazin Schweizer Versicherung, das Institut für

Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen, der

Schweizerische Brokerverband SIBA, die Swiss Association of Insurance

and Risk Managers SIRM und das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY

Schweiz verleihen jährlich den Innovationspreis der Schweizer

Assekuranz. Ziel dieser Auszeichnung ist, den

Versicherungsgesellschaften sowie Brokern eine Plattform zu bieten,

um die hohe Innovationskraft der Branche aufzuzeigen. In diesem Jahr

bewertete die Fachjury insgesamt 36 Produktideen von 22

Gesellschaften.



