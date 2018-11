Nach einem Fall auf den tiefsten Stand seit 10 Wochen bei 1,27 Dollar am Mittwoch holte der GBP/USD wieder deutlich auf und gewann am Donnerstag mehr als 200 Pips. Auslöser für die Rallye waren positive Meldungen zum Brexit sowie optimistische Aussagen von BoE-Chef Mark Carney. Zuletzt handelte das Paar auf 1,2970 Dollar und damit 205 Pips im Plus. ...

