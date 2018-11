Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 2000 Franken belassen. In Reaktion auf die Erlöskennziffern des Schweizer Duftstoff- und Aromenherstellers habe sie ihre Gewinnprognosen (Ebitda) für die Jahre 2018 bis 2020 leicht angehoben, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf ihre negative Einschätzung der Aktie habe dies jedoch keinen Einfluss./edh/la Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2018-11-01/18:29

ISIN: CH0010645932