Zürich -Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt kaum verändert geschlossen. Die am Vortag zurückeroberte Marke von 9'000 Punkten konnte der Leitindex SMI damit aber immerhin verteidigen. Nach den jüngsten Entspannungssignalen im Handelskonflikt zwischen den USA und China wie auch in den Brexitverhandlungen sei die Risikobereitschaft insgesamt gestiegen, hiess es.

Auch eine erneut zulegende Wall Street konnte die hiesige Börse am Nachmittag nicht stützen. Derweil zeigten sich die Konjunktursignale aus den USA durchzogen. So stiegen die Produktivität und die Lohnstückkosten deutlicher an als erwartet, allerdings trübte die Stimmung in der US-Industrie im Oktober ein. Am Schweizer Markt standen am Donnerstag vor allem mehrere Quartalsergebnisse von Bluechip-Werten im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Tag um 0,05 Prozent im Minus auf 9'017,25 Punkten, nachdem er am Mittag noch ein Tageshoch von 9'070 erreicht hatte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), bei dem die defensiven Schwergewichte weniger gewichtet sind, schloss um 0,01 Prozent fester auf 1'420,65 Zählern, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04 Prozent auf 10'639,88 Zähler zulegte. Von den 30 Titeln im SMI/SLI schlossen 16 im Minus, 13 im Plus und einer (Partners Group) unverändert.

Die Aktien der Grossbank Credit ...

