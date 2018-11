Satoshi Nakamoto hat vor zehn Jahren den Bitcoin erfunden und damit den Kryptowährungen zur Geburt verholfen. Wer er ist, weiß aber niemand.

Es ist Anfang Mai 2016 im New Yorker Marriott Marquis, einem Hotelklotz am Times Square. Hunderte von Experten, Enthusiasten und Neugierigen haben sich auf mehreren Etagen zur "Consensus" eingefunden, der führenden Messe zum Thema Bitcoin, Blockchain und Co.

Zwei Prominente der Szene streiten sich auf dem Podium: Gavin Andresen, der bekannteste Entwickler des Bitcoin-Bezahlsystems, und Vitalik Buterin, der Erfinder des Bitcoin-Konkurrenten Ethereum. Andresen, im blauen Anzug, erzählt dem Publikum, warum er glaubt, der australische Geschäftsmann Craig Wright sei der Erfinder des Bitcoins, der sich hinter dem japanisch klingenden Pseudonym Satoshi Nakamoto verberge.

"Er hat in meiner Anwesenheit den privaten Schlüssel von Block Nummer 1 benutzt", sagt er und schließt daraus, nur Satoshi könne diesen elektronischen Schlüssel kennen. "Ich bin überzeugt, dass Wright Satoshi ist", sagt er. Buterin, im weißen T-Shirt, unterbricht Andresen. "Lasst mich erklären, warum ich glaube, dass er nicht Satoshi ist", fährt er unter dem Gelächter des Publikums dazwischen.

Dann macht er mit einem für ihn typischen Wortschwall deutlich, Wright könne leicht genügend Informationen ins Internet stellen, die belegten, dass er ...

