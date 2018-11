Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum dritten Quartal von 37,00 auf 36,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der Stahlhersteller habe uneinheitlich abgeschnitten, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis (Ebitda) leicht enttäuscht, zudem sei der Barmittelzufluss schwach gewesen. Allerdings blicke der Konzern überraschend positiv in die Zukunft. Das neue Kursziel reflektiere derweil die etwas höhere Nettoverschuldung des Unternehmens./la/he Datum der Analyse: 01.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0134 2018-11-01/20:50

ISIN: LU1598757687