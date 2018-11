SCHAUMBURG, Illinois, Nov. 01, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- International Health Management Associates, Inc./IHMA Europe Sàrl (IHMA), ein weltweit tätiges Unternehmen, das Labor- und Beratungsdienste für die Biopharmabranche erbringt und an der Entwicklung von Produkten zur Prävention, Bekämpfung und Behandlung von Infektionskrankheiten beteiligt ist, hat die Gründung einer Tochtergesellschaft in Indien (IHMA India, LLP) bekanntgegeben. Die Tochtergesellschaft wird die Fähigkeit von IHMA, weltweite Dienstleistungen für den Bereich Antiinfektiva bereitzustellen, erheblich verbessern.

Es besteht ein dringender Bedarf an neuen wirksamen Antiinfektiva. Indien ist ein sehr wichtiger Markt und ein wichtiger Schwerpunkt für Pharmaunternehmen mit Antiinfektiva in der späten Entwicklungsphase. Obwohl IHMA seit vielen Jahren mit pharmazeutischen Unternehmen und akademischen Laboratorien in Indien zusammenarbeitet, wird IHMA India LLP IHMA die Möglichkeit geben, sich in Indien weiter zu etablieren, was eine noch bessere Koordination und Verwaltung derartiger Studien zum Nutzen der medizinischen Gemeinschaft ermöglicht.

"Es freut mich sehr, an der Gründung dieses neuen IHMA-Unternehmens beteiligt zu sein, und ich freue mich darauf, das Angebot von IHMA im Bereich der molekularen und konventionellen klinischen Mikrobiologie in Indien zu etablieren", sagte Dr. Tarun Mathur, CEO von IHMA India LLP.

"IHMA ist sehr erfreut über unsere Expansion nach Indien. Dieses neue Unternehmen gibt uns die Möglichkeit und die Bandbreite, die Bedürfnisse der Biopharmabranche in Bezug auf Überwachung und klinische Studien in dieser Region besser zu unterstützen", sagte Dr. Ian Morrissey, Chief Scientific & Development Officer bei IHMA Europe Sàrl.

"Wir haben in den letzten 26 Jahren sehr hart daran gearbeitet, unsere In-vitro-Unterstützung für Kunden zu maximieren, die antimikrobielle Stoffe auf einem globalen Markt entwickeln. Unsere Einrichtung in Indien wird diese Bemühungen erheblich verstärken und Kunden unterstützen, die Studien in diesem wichtigen Markt durchführen möchten", sagte Jack L. Johnson, President/CEO von IHMA.

