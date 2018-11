Der Ölpreis setzt seinen Abwärtstrend aus dem Oktober auch im neuen Monat fort. Zwei Gründe werden dafür verantwortlich gemacht.

Der Ölpreis ist am Donnerstag auf den niedrigsten Stand seit sechs Monaten gefallen. Terminkontrakte sanken um 2,5 Prozent und verlängerten ihren Negativlauf auf vier Tage. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 72,76 US-Dollar, mehr als drei Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um mehr als zwei Prozent auf 63,54 Dollar.

Für den sinkenden Ölpreis gibt es zwei Ursachen: Zum einen gibt es Anzeichen, dass die USA ihr Angebot ausweiten. Am Mittwoch hatte die US-Regierung den sechsten wöchentlichen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in Folge gemeldet. Steigende Ölreserven können ein Hinweis auf ein höheres Angebot oder eine sinkende Nachfrage sein und belasten in der Regel die Ölpreise.

Zum anderen spekulieren Investoren, dass die Sanktionen der USA gegen den Iran weniger effizient sein könnten als erwartet. Ginge es nach Trump, kämen die iranischen Ölexporte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...