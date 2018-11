Brasiliens Wirtschaft befand sich vor zwei Jahren in einer schlimmen Situation. Da die Preise für Rohstoffe wie Öl gefallen waren und ein politischer Skandal die Nation erschütterte, war die Wirtschaft in eine tiefe Rezession gerutscht. In diesem Umfeld würden die meisten ausländischen Investoren brasilianische Vermögenswerte unbedingt meiden. Brookfield Infrastructure Partners (WKN:A0M74Z) hingegen ist nicht wie andere Anleger - das Unternehmen erkennt Chancen, wo andere nur Probleme sehen. Das führte dazu, dass man in dieser turbulenten Zeit gleich mehrere Deals in Brasilien eintütete, darunter den Kauf einer großen Beteiligung an einem Erdgasleitungssystem vom Ölriesen Petrobras (WKN:932443). Dieser Deal hat sich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...