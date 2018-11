Laut einem Bericht von Morgan Stanley ist das Engagement institutioneller Investoren in Kryptowährungen deutlich angestiegen, während das Interesse der Privatanleger stagniert.

TOP-Meldung Morgan Stanley: Bitcoin ist heute eine Anlage für institutionelle Investoren Institutionelle Investoren engagieren sich zunehmend in Bitcoin und anderen Kryptowährungen - während die Zahl der Privatanleger in diesem Bereich stagniert, so ein neuer Bericht der Forschungsabteilung von Morgan Stanley, der sich mit den letzten sechs Monaten beschäftigte. Die These der Analysten lautet, dass Bitcoin seit fast einem Jahr eine "neue institutionelle Anlageklasse" ist. Der Umfang der verwalteten Krypto-Assets hat seit Januar 2016 zugenommen, sodass Hedge-Fonds, Venture-Capital-Unternehmen und Private-Equity-Unternehmen inzwischen 7,11 Milliarden Dollar angehäuft haben. Die Tatsache, dass sich ...

