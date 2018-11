Bestätigung der Stärke des Unternehmens im Bereich FinTech



Hongkong (ots/PRNewswire) - Convoy Global Holdings Limited ("Convoy", "Convoy Global" oder das "Unternehmen", Aktiencode: 1019) fördert aktiv die Entwicklung von FinTech, nicht nur als Partner der FinTech Week, die von Invest Hong Kong in diesem Jahr organisiert wird, sondern auch durch das Treffen mit Heather Humphreys, der irischen Ministerin für Wirtschaft, Unternehmen und Innovation. Das Treffen findet zusammen mit unserem strategischen Partner CurrencyFair statt, um Meinungen über die neuesten Entwicklungen im Bereich FinTech auszutauschen.



Convoy hat sich zum Ziel gesetzt, ein vielseitiges internationales Finanzdienstleistungsunternehmen zu werden. Die Entwicklung des FinTech-Geschäfts bildet einen entscheidenden Bestandteil dieser Anstrengungen und ist die Schlüsselstrategie des Unternehmens. Das Unternehmen hat verschiedene innovative Technologie-Investitionsplattformen auf den Markt gebracht und damit sein Portfolio weiter ausgebaut und eine Verbindung zwischen Hongkongs FinTech-Sektor und der Welt hergestellt. Im August 2018 ist Convoy eine strategische Partnerschaft mit CurrencyFair eingegangen, einem der führenden Anbieter von internationalen Geldtransferdienstleistungen in Irland. Beide Parteien arbeiten Hand in Hand mit grenzüberschreitenden Zahlungs- und Überweisungsdiensten.



Michael Yap, Head of Venture Capital, Convoy Global, sagte: "Das Treffen mit Vertretern der irischen Regierung bestätigt unsere unermüdlichen Bemühungen und unsere Stärke bei der Förderung von FinTech. Es handelt sich dabei auch um eine großartige Unterstützung für unsere zukünftige Entwicklung. Convoy wird weiterhin aktiv neue Partnerschaften mit international renommierten FinTech-Unternehmen eingehen, Fach-, Technologie- und Betriebswissen generieren, bessere Dienstleistungen für die Vermögensbildung unserer Kunden anbieten und virtuelle Bankdienstleistungen integrieren, um FinTech-Leistungen für unsere Gesellschaft bereitzustellen".



Edmond Leung, Manager Director, Convoy Payments Limited ("Convoy Payments"), sagte: "Als erstes wichtiges Projekt im Rahmen der FinTech-Geschäftsentwicklung von Convoy haben die Tochtergesellschaft, Convoy Payments Limited, die im Zahlungsgeschäft tätig ist, und CurrencyFair gemeinsam einen strategischen Kooperationsplan für Zahlungsdienste vereinbart. Dieser wird demnächst vogestellt. Unsere Kunden in Großchina können die Marktführung übernehmen, indem sie kostengünstige, hocheffiziente und praktische internationale Geldüberweisungsdienste mit mobilen Zahlungsmöglichkeiten nutzen. Auf der anderen Seite können internationale Kunden von CurrencyFair die asiatischen Online-Dienstleistungen für Devisenhandel nutzen."



CurrencyFair mit Sitz in der irischen Hauptstadt Dublin ist ein weltweit führender interner Geldtransfer-Dienstleister mit über 100.000 Kunden in der gesamten EU und Australien. Die Plattform von CurrencyFair verfügt über ein fortschrittliches automatisiertes Abgleichsystem, das Kunden kostengünstige Geldtransfers über eine Vielzahl von Währungspaaren ermöglicht.



Foto- https://mma.prnewswire.com/media/778429/Convoy_Fintech_week_ currency_fair.jpg



Logo- https://mma.prnewswire.com/media/778428/Convoy.jpg



OTS: Convoy Global Holdings Limited newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132634 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132634.rss2



Pressekontakt: Nicole Wu 852-34285690 nwu@yuantung.com.hk