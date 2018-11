Stockholm (ots/PRNewswire) -



Der Absolut Kreativwettbewerb wird in 20 Ländern weltweit ausgeschrieben mit dem Ziel, den nächsten Markenbotschafter mit Mut zur Kreativität zu finden. Die Wettbewerbsbeiträge werden von drei führenden Autoritäten der Kreativbranche bewertet werden. Weitere spannende Ankündigungen werden noch folgen.



Im Mittelpunkt des Wettbewerbs stehen Kreativität und das künstlerische Potenzial, durch Vision eine bessere Zukunft zu gestalten. Ab dem 1. November können Teilnehmer weltweit ihre kreativen Beiträge unter http://www.absolut.com/competition einreichen. Wettbewerbsschluss ist der 31. Januar.



Über die letzten vier Jahrzehnte hinweg hat Absolut mit mehr als 550 der weltbesten Künstler wie Keith Haring, Arman Armand, Romero Britto und Maurizio Cattelan zusammengearbeitet und so zur Entstehung von mehr als 800 Kunstwerken beigetragen. Heute startet Absolut den größten Aufruf der Unternehmensgeschichte und fordert Kreativschaffende aus aller Welt auf, einen Markenwert des Unternehmens auf ihre Art künstlerisch zu interpretieren. Aufgeschlossenheit, Gleichheit und Integration stehen im Mittelpunkt dieser Markenwerte.



Der Sieger des Wettbewerbs wird von einer internationalen Jury ermittelt und der siegreiche Beitrag über die Social-Media- und digitalen Kanäle von Absolut verbreitet werden. Außerdem wird das Werk des Siegers als Außenwerbung an ikonischen Orten wie Piccadilly Circus oder Times Square geschaltet werden. Den Gewinnern winkt zudem ein Preisgeld in Höhe von 20.000 EUR und eine Einladung zur internationalen Preisverleihung im Mai 2019.



Zur internationalen Jury gehört u. a. Aaron Cezar, Gründungsdirektor des Delphina Institutes in London, der über die letzten zehn Jahre hinweg durch Partnerschaften mit führenden Organisationen der internationalen Arena die Delphina Foundation als Treffpunkt und Kaderschmiede für kreative Talente positioniert hat. Die beiden weiteren Jurymitglieder werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.



Sina Neubrandt, Senior Global Marketing Manager: "Kreativität schafft Impulse für Diskussionen und Neuerungen. Deshalb konzentriert sich Absolut mit der neuesten Kampagne auf die Macht der Kreativität, unsere Welt positiv zu beeinflussen. Wir sind gespannt auf die Beiträge und freuen uns schon auf die Preisverleihung im Mai."



Hier können Sie den Film zur Kampagne sehen:



https://www.youtube.com/watch?v=a1slIqaXPpU&feature=youtu.be



Bitte besuchen Sie die Wettbewerbs-Webseite unter http://www.absolut.com/competition und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook oder Twitter.



