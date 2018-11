"Stuttgarter Nachrichten" zu Energiewende:

"Die Energiewende hat ihren Schwung eingebüßt. Daran ändert der Anstieg des Erneuerbaren-Anteils an der Stromversorgung nichts, ebenso wenig die Einigung der Koalition auf mehr Ökostromanlagen. Es wäre an der Zeit, die Energiewende wieder in den Fokus zu rücken. Denn von ihr hängen Jobs, Innovationen und Exportchancen ab. Sie verringert zudem die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen aus totalitären Staaten wie Russland und Saudi-Arabien. Auf die Unterstützung der Bürger dürfte Berlin zählen können. Denn trotz vieler Proteste sind die meisten Deutschen laut Umfragen für das Mammutprojekt."/al/DP/he

