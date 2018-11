"Leipziger Volkszeitung" zu von der Leyen/Beraterverträge:

"Affären um Auftragsvergaben haben eine jahrzehntelange Tradition. Von der Leyen hat als neue Ministerin vor diesem Dickicht nicht kapituliert, sie plante einen Neuanfang, wollte systematisch Licht und Luft in die Sache bringen. Doch offenbar verlor sie die Übersicht über die vielen Berater, die in diesem komplizierten Prozess hinzugezogen wurden. Während ihre CDU nun nach einer neuen Führung sucht, steckt die Verteidigungsministerin fest: gefangen in einem neuen, von ihr selbst geschaffenen Labyrinth."/al/DP/he

