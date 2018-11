'Handelsblatt' zu den US-Zwischenwahlen:

"Kurz vor den Kongresswahlen, die auch ein Referendum über Trump sind, entfesselt der Präsident einen Aufruhr. Er ist der erste Präsident in der jüngeren amerikanischen Geschichte, der es nicht als seinen Job betrachtet, das Land in einer Phase höchster Anspannung zu beruhigen. "Not my business", signalisiert der frühere Geschäftsmann. Im Mittelpunkt seiner Attacken stehen Flüchtlinge, Medien und politische Gegner, die in seinen Reden zu Verbrechern, Volksfeinden und Abschaum werden. Im Endspurt tourt Trump durch republikanisch regierte Bundesstaaten, hier schlägt ihm die Hitze der Begeisterung entgegen, hier gibt es kaum Proteste vor den Hallen. Seine treuesten Anhänger verlangen Aufruhr. Und Trump liefert."/al/DP/nas

AXC0023 2018-11-02/05:35