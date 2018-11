"Mannheimer Morgen" zu Verhältnis Politik und Wirtschaft:

"Dass die Politik nicht im luftleeren Raum schweben darf und auch den Rat der Wirtschaft braucht, ist unbestritten. Und dass der Finanzminister durchaus wichtige Erkenntnisse gewinnen kann, wenn ein ehemaliger Investmentbanker in seinem Haus sitzt, kann man auch annehmen. Aber es muss klare Trennlinien geben: Am Ende kann es nicht sein, dass Politiker über Bankenregulierung mitentscheiden, wenn sie zugleich in Aufsichtsräten von Geldhäusern sitzen. Oder als Politiker über Abgasregeln mitbestimmen, wenn sie Autokonzerne mit beaufsichtigen./al/DP/nas

