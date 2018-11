TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte zeigen sich zum Ende der Woche mit kräftigen Kursgewinnen. Positiv wird insbesondere eine Tweet von US-Präsident Donald Trump an den Märkten aufgenommen, worin er von sehr guten Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping berichtet hat. Schwerpunkt des Gespräches sollen dabei die Handelsbeziehungen gewesen sei. Die Diskussion komme gut voran, so Trump. An den Aktienmärkten schürt dies die Hoffnung auf eine Annäherung im seit Monaten schwelenden Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften.

Zudem kommt erneut Rückenwind von den US-Märkten, insbesondere von der für Asien so wichtigen technologielastigen Nasdaq. Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Apple zeigen ein zweigeteiltes Bild. Zwar vermeldete der US-Konzern erneut ein Rekordergebnis, enttäuschte allerdings beim Ausblick.

An der Börse in Hongkong klettert der Hang-Seng-Index um 3,3 Prozent. Marktteilnehmer verweisen hier zur Begründung auf die gestiegene Hoffnung einer Lösung im Handelskonflikt mit den USA. Das Index-Schwergewicht Tencent legt um 6,6 Prozent zu. Für die Aktie des Apple-Zulieferers Sunny Optical geht es um 7 Prozent nach vorne. Auch Automobilwerte verbuchen deutliche Gewinne. Great Wall und Geely Auto steigen um 4,7 bzw. 5 Prozent.

Auf dem chinesischen Festland schiebt sich der Schanghai-Composite um 1,9 Prozent auf 2.655 Punkte nach vorne. "Die Einstellung sowohl der chinesischen als auch der US-amerikanischen Führung ist produktiv, was für das anstehende Treffen der beiden Präsidenten am Ende des Monats nur positiv sein kann", so der Aktienstratege Ivan Ip von UOB Kay Hian.

Tokio erholt sich - Telekomwerte legen kräftig zu

In Tokio erholt sich die Börse von den deutlichen Vortagesabgaben. Der Nikkei-Index gewinnt 2,4 Prozent auf 22.202 Punkte. Marktteilnehmer verweisen hier auf das allgemein positive Sentiment in der Region. Nach den deutlichen Verlusten bei Telekomwerten am Donnerstag erholt sich der Sektor nun wieder etwas. Nippon Telegraph & Telephone gewinnt 6,3 Prozent hinzu, für NTT DoCoMo geht es um 4,2 Prozent nach oben, nachdem die Aktie am Vortag um knapp 15 Prozent eingebrochen war.

NTT DoCoMo hatte am Vortag angekündigt die Mobilfunkpreise um 20 bis 40 Prozent zu senken, was die Aktien des Sektors belastet hatte. Etwas gebremst wird der Index von Unternehmensberichten. Suzuki Motor hatte am Vortag nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorgelegt. Das Betriebsergebnis sank im zweiten Quartal um 6,6 Prozent, da die Umsätze in Europa, China und Indien, dem größten Markt, schwächer waren. Die Aktie reduziert sich um 2,6 Prozent.

Apple-Zahlen beflügeln trotz enttäuschendem Ausblick

Höhere Preise für das iPhone und ein starkes App-Store-Geschäft haben Apple das vierte Quartal in Folge Rekorde bei Umsatz und Ergebnis beschert. Die Begeisterung der Anleger hielt sich aber wegen eines mit etwas Enttäuschung aufgenommenen Ausblicks auf das laufende Quartal jedoch in Grenzen. Die Aktie fiel in den USA im nachbörslichen Handel um 6,5 Prozent was das Sentiment in Asien jedoch nicht nachhaltig belastet.

Die Aktien von Apple-Zulieferer verzeichnen Gewinne. In Taiwan liegen Foxconn mit 0,7 Prozent im Plus und die Papiere von Largan springen um 5,4 Prozent nach oben. In Südkorea gewinnt der Kospi 2,2 Prozent hinzu. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics schiebt sich um 3,8 Prozent nach vorne. SK Hynix gewinnen 4,7 Prozent hinzu.

In Sydney notiert der S&P/ASX 200 gegen den allgemeinen Trend nahezu unverändert. Gebremst wird der Index von den Energiewerten. Zur Begründung verweisen Marktteilnehmer auf die deutlich gesunkenen Ölpreise. Oil Search und Woodside geht es jeweils um 1,4 Prozent nach unten, Santos geben 1,7 Prozent ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.849,20 +0,14% -3,56% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.202,33 +2,37% -2,47% 08:00 Kospi (Seoul) 2.088,78 +3,18% -15,35% 08:00 Schanghai-Comp. 2.655,15 +1,88% -19,73% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.259,20 +3,32% -16,69% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.099,13 +1,25% -11,29% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:40 % YTD EUR/USD 1,1413 +0,1% 1,1404 1,1376 -5,0% EUR/JPY 129,03 +0,4% 128,45 128,37 -4,6% EUR/GBP 0,8779 +0,1% 0,8774 0,8808 -1,3% GBP/USD 1,3000 +0,0% 1,2998 1,2916 -3,9% USD/JPY 113,06 +0,4% 112,65 112,84 +0,4% USD/KRW 1121,40 -0,8% 1130,00 1132,40 +5,1% USD/CNY 6,9113 -0,2% 6,9233 6,9482 +6,2% USD/CNH 6,9039 -0,3% 6,9245 6,9491 +6,0% USD/HKD 7,8370 +0,0% 7,8345 7,8388 +0,3% AUD/USD 0,7238 +0,5% 0,7200 0,7154 -7,4% NZD/USD 0,6679 +0,6% 0,6641 0,6611 -5,9% Bitcoin BTC/USD 6.374,39 -0,1% 6.378,47 6.390,53 -53,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,73 63,69 +0,1% 0,04 +9,8% Brent/ICE 73,21 72,89 +0,4% 0,32 +15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.234,06 1.234,39 -0,0% -0,33 -5,3% Silber (Spot) 14,73 14,75 -0,1% -0,02 -13,0% Platin (Spot) 865,90 862,00 +0,5% +3,90 -6,8% Kupfer-Future 2,74 2,72 +0,6% +0,02 -18,3% ===

