Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Morphosys nach Studiendaten von 110 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Biotechnologieunternehmen habe mit seinem Wirkstoffkandidaten Mor208 deutlich bessere Resultate erzielt als erwartet, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte wertet dies als gutes Zeichen, dass Morphosys wie beabsichtigt Ende des kommenden Jahres die Zulassung in den USA beantragen und das Mittel 2020 dann auf den Markt bringen könnte. Diese Aussichten trügen nun zum höheren Kursziel bei./tav/zb Datum der Analyse: 02.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-11-02/09:09

ISIN: DE0006632003