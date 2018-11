Berlin (ots) - Die Dreharbeiten mit Hunden sind für Regisseur Detlev Buck nicht schwerer gewesen als die mit menschlichen Schauspielern. Wie Buck am Donnerstag in der rbb Abendshow sagte, sind Hunde zwar stärker auf Ballbesitz aus als Christiano Ronaldo, aber dieses Chaos sorgt für genug Bilder, um einen Film daraus machen zu können. "Wuff" heißt er und läuft seit dem 25. Oktober in den Kinos.



Die Geschichte handelt von vier Frauen, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Zu den Darstellern gehören Emily Cox, Katharina Thalbach, Johanna Wokalek, Kostja Ullmann, Khodr Ramadan oder Frederick Lau.



Buck lebt schon seit seiner Hochschulzeit in Berlin und schätzt das Leben in der Hauptstadt sehr. "Ich mag die unterschiedlichen Stadtteile und bin auch ein Stadtteilhopper", so Buck. Seine Strecken lege er vor allem mit dem Fahrrad zurück, obwohl ihm bereits drei Mal das Rad gestohlen worden sei, so dass ihn seine Versicherung rausgeworfen hätte.



Der gelernte Landwirt hat sich nie ganz vom Landleben verabschiedet und pendelt noch zwischen Berlin und Schleswig-Holstein. Dieser Perspektivwechsel zwischen Naturbursche und Promi sorge dafür, dass er auch etwas spüre. "Wenn du immer nur dasselbe machst, dann merkst du irgendwann nichts mehr", so Buck.



