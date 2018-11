Während Öl am Weltmarkt immer billiger wird, wird Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz nahezu täglich teurer. Das gab es in dieser Form noch nie. Die prekäre Versorgungssituation in Süddeutschland hat bestand und entfaltet eine immer größere Wechselwirkung auf andere Landesteile. Nach einem äußerst schwachen Handelstag rutschten die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent (Nordseeöl) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...