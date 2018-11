Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung in der deutschen Industrie ist im Oktober deutlich pessimistischer geworden. So hat sich das Aktivitätswachstum etwas stärker als erwartet abgeschwächt und war damit so langsam wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr. Daraus resultiert bei den befragten Managern die Erwartung, dass die Produktion - erstmals seit vier Jahren - binnen Jahresfrist schrumpfen könnte.

Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 52,2 (September: 53,7) Punkte. Volkswirte waren von einer Bestätigung der 52,3 Punkte aus der ersten Veröffentlichung ausgegangen. Indexstände von mehr als 50 Punkten deuten auf eine Expansion des Sektors.

Laut IHS Markit verzeichneten die deutschen Industrieunternehmen im Oktober erstmals seit Ende 2014 einen Rückgang der Neuaufträge. Dadurch habe sich das Wachstum im Sektor weiter verlangsamt. Als Gründe führten die befragten Manager u.a. die Schwierigkeiten in der Automobilbranche sowie die Zurückhaltung bei ausländischen Kunden an.

IHS-Markit-Volkswirt Phil Smith wies in seinem Kommentar darauf hin, dass der zweite Rückgang in Folge bei den Exportaufträgen den deutschen Industriesektor weiter abkühlen ließ. Die Produktion habe sich zum Vormonat nur minimal ausgeweitet. Momentan sehe es eher danach aus, dass sie sich weiter abschwächt als an Fahrt aufnimmt. Auch die Auftragsbestände seien erneut geschrumpft. Positiv sei, dass sich das Beschäftigungswachstum fortsetze, was sich aber im Laufe des Quartals weiter verlangsamen könne.

Offen ist aus seiner Sicht, ob der Industrie tatsächlich eine Phase der Schrumpfung bevorsteht. Allerdings würden die Geschäftsaussichten schon seit langem nicht mehr so schlecht eingeschätzt."

