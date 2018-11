Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Telefonica Deutschland nach Eckdaten für das dritte Quartal von 4,10 auf 3,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem Mobilfunker sei es noch nicht gelungen, den soliden Kundenzuwachs in entsprechendes Umsatzwachstum umzusetzen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la Datum der Analyse: 02.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

