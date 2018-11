Die Commerzbank ist am Donnerstag um weitere gut 1 % nach oben geklettert und auch am Freitag geht es zunächst nach oben. Dies könnte aus Sicht von charttechnischen Analysten auf einen kleinen Ausbruch nach oben hindeuten, wenn die Aktie nicht schon so weit nach unten gesackt wäre. Denn unter dem Strich ist der charttechnische Abwärtstrend weiterhin nicht von der Hand zu weisen. Die Notierungen haben kaum eine Chance, auf nachhaltige Erholung zu hoffen. Dafür müsste zumindest die Hürde bei 9 ... (Frank Holbaum)

