Die Lufthansa ist in den vergangenen Tagen zu einem echten Überraschungshit an den Börsen geworden. Die Aktie konnte auch am Donnerstag um gleich mehr als 6,5 % zulegen und schafft es gegen alle Erwartungen, sich dem charttechnischen Trendwechsel wieder zu nähern.

Konkret: Die Aktie kletterte um mehr als 1,60 Euro nach oben und konnte sich damit auf über 19 Euro schieben. Da es auch an diesem Freitag weiter kräftige hinaufgeht, fehlt bis zur magischen Grenze von 20 Euro nur noch ein Wimpernschlag. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...