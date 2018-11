Borussia Dortmund hat seinen Fans am Mittwoch kein so rauschendes Fest beschert, wie zuvor erhofft worden war. Dennoch hat der Fußball-Club die nächste Runde im DFB-Pokal-Wettbewerb erreicht und steht in der Bundesliga als Tabellenerster vor dem ärgsten Verfolger Bayern München. Dieser durchlebt momentan eine mittelschwere Krise. Zudem winkt für den BVB in der Champions League der triumphale Einzug als Gruppenerster in das Achtelfinale. Die Aktie profitiert davon, dass Klub und Spieler immer ... (Frank Holbaum)

