Wie die FMA mitteilt, ist das wechselkursbereinigt aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Kreditvolumen) an private Haushalte seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps im Herbst 2008 bis 30. Juni 2018 um 32 Mrd. Euro oder 68,8% zurückgegangen. Der Fremdwährungsanteil an allen aushaftenden Krediten an private Haushalte ist im 2. Quartal 2018 auf 10,2% gesunken, um 2,6 Prozentpunkte niedriger als ein Jahr davor. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms lag dieser Anteil bei 31,8%. Dies geht aus der FMA-Erhebung zum 2. Quartal 2018 hervor. Das noch aushaftende Volumen an Fremdwährungskrediten an private Haushalte ist in absoluten Zahlen Ende des 1. Halbjahres auf € 15,26 Mrd. gesunken, um € 3,48 Mrd. weniger als noch ein Jahr davor. "Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...