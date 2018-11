Die Wall Street dürfte am Freitag nochmals mit Aufschlägen starten, in der Hoffnung, dass der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Amtskollegen Xi Jinping einer Lösung nähergekommen ist. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,8 Prozent zu. Auslöser war ein Tweet des US-Präsidenten, worin er von sehr guten Gesprächen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping berichtet hat. Hinzu kamen Medienberichte, wonach Trump die Ausarbeitung von Bedingungen für ein Handelsabkommen mit der chinesischen Regierung vor dem G20-Gipfel im November bei seiner Administration in Auftrag gegeben hat.

Über den Handelsstreit hinaus hat sich nach einer Reihe von Unternehmensergebnissen in den vergangenen Tagen das Marktsentiment etwas erholt. Die Blicke richten sich nun auf die US-Arbeitsmarktdaten für Oktober, die eine Stunde vor der Startglocke veröffentlicht werden. Ökonomen erwarten, dass rund 188.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, wobei die Arbeitslosenquote stabil bei 3,7 Prozent liegen dürfte.

Nach den nicht vollständig überzeugenden Quartalszahlen von Apple richtet sich der Fokus erneut auf den Technologiesektor. Apple hatte zwar wieder ein Rekordquartal verzeichnet, doch der Ausblick enttäuschte viele Investoren. Zudem hatte der Technologieriese angekündigt, künftig die Berichterstattung über die Absatzzahlen seiner Produkte einzustellen, was bei Investoren nicht gut ankam. Im vorbörslichen Handel notiert die Aktie mit 5,7 Prozent im Minus.

Zahlen hatte auch Starbucks vorgelegt. Der Gewinn je Aktie von 0,62 US-Dollar im vierten Geschäftsquartal hatte die Erwartungen der Wall-Street übertroffen. Die Aktie notiert vorbörslich 0,6 Prozent im Plus.

