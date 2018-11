Stuttgart (ots) -



Großes Jubiläum bei Breuninger: Das Stuttgarter Fashion- und Lifestyleunternehmen feiert eine Dekade seines erfolgreichen Online-Shops breuninger.com und lanciert anlässlich dieses Geburtstags den ersten TV-Spot der Unternehmensgeschichte.



Was 2008 mit einem Angebot aus 100 Fashion-Marken begann, ist heute einer der modernsten und erfolgreichsten E-Shops im deutschsprachigen Raum. 10 Jahre nach seinem Start hat sich breuninger.com als zwölfter Standort fest im Unternehmensprofil etabliert und umfasst weit über 1.000 Marken und rund 80.000 Luxus- und Premium-Produkte aus den Bereichen Damen- und Herrenbekleidung, Accessoires sowie Beauty und Home&Living. 2017 erfolgte mit breuninger.at ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Online-Shops: die Expansion Breuningers nach Österreich.



Erster TV-Spot der Unternehmensgeschichte



Das 10-jährige Bestehen des Online-Shops feiert Breuninger erstmalig mit einem deutschlandweiten TV-Spot - ein Novum für das Traditionsunternehmen, das vor allem für seine starke regionale Kundenbindung bekannt ist. Der 20-sekündige High-Fashion-Spot wurde vom deutschen Modefotograf Kristian Schuller inszeniert, der für seine bild- und farbgewaltigen Fotografien bekannt ist, und macht dementsprechend viel Lust auf alles, was breuninger.com zu bieten hat: "Wir lieben Fashion, wir leben Lifestyle und das wollen wir anlässlich des 10. Geburtstags unseres Online-Shops auch entsprechend feiern", erklärt Holger Blecker, Breuninger CEO und Vorsitzender der Unternehmensleitung, die nationale Werbemaßnahme.



Zu sehen sein wird der TV-Spot im Jubiläumszeitraum vom 2. bis 11. November 2018 sowohl in Deutschland als auch in Österreich auf den reichweitenstarken Top-Sendern VOX, RTL, RTL2, SIXX sowie zahlreichen Spartensendern. Wer auf die Werbeunterbrechungen nicht warten möchte, findet den Jubiläumsspot auch auf allen Breuninger Online-Kanälen. Doch damit nicht genug: Im selben Aktionszeitraum bedankt sich das Unternehmen bei seinen Kunden mit einem 15EUR-Multichannel-Gutschein, der sowohl im Online-Shop als auch in den Breuninger Häusern eingelöst werden kann.



Bereits im Vorfeld des Jubiläums wurde der Breuninger Online-Shop mit einer eigenentwickelten Technologie ausgestattet, mit der das Multichannel-Unternehmen noch stärker und flexibler auf Kundenwünsche eingehen kann. Damit betont Breuninger auch online seinen außergewöhnlichen Servicegedanken, der neben der exklusiven Markenauswahl und innovativen Funktionalitäten dem Kunden das bestmögliche, typische Breuninger Einkaufserlebnis bietet.



Unter folgendem Link kann der Breuninger TV-Spot angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=ePg3P8a2rmc



E. Breuninger GmbH & Co.



Das Fashion- und Lifestyle-Unternehmen Breuninger wurde 1881 von Eduard Breuninger gegründet und zählt heute zu den führenden Department Stores in Europa. Seit mehr als 135 Jahren setzt Breuninger mit einer exklusiven Auswahl an internationalen Designermarken und ausgesuchten Newcomer Brands hohe Maßstäbe in den Bereichen Fashion, Beauty und Lifestyle. Neben Stilbewusstsein und Trendgespür steht Breuninger für eine ausgeprägte Kundenorientierung: Serviceangebote wie der Special Service, das hauseigene Maßatelier, Click&Collect, der Instore Bestellservice oder der Shuttle Service sorgen für ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Deutschlandweit umfasst das mehrfach ausgezeichnete Multichannel-Unternehmen elf Breuninger Häuser mit über 5.500 Mitarbeitern. Der im Jahr 2008 gestartete E-Shop www.breuninger.com zählt national zu den erfolgreichsten Online-Shops im Premiumsegment.



