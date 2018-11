Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Exxon Mobil hat im dritten Quartal mehr verdient und umgesetzt als am Markt erwartet. Die Preise für Rohöl und Erdgas stiegen und die unkonventionelle Produktion im Perm-Becken legte zu, wie der Ölkonzern mitteilte. Im Downstream-Geschäft verbesserten sich die Margen der Industriekraftstoffe. Die Exxon-Aktie sprang am Freitag im vorbörslichen US-Handel um 2,3 Prozent.

Exxon steigerte den Nettogewinn in den drei Monaten per Ende September um 57 Prozent auf 6,24 Milliarden US-Dollar oder 1,46 Dollar je Aktie. Der Umsatz kletterte um 25 Prozent auf 76,6 Milliarden Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten im Konsens mit einem Ergebnis je Anteil von 1,22 Dollar und Einnahmen von 75,68 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Produktion sank um 2 Prozent auf 3,8 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Der Erdgasabsatz ging um 4 Prozent zurück, was vor allem auf die anhaltende Verschiebung der "unkonventionellen Entwicklung" in den USA von Trockengas zu Flüssiggas zurückzuführen ist.

November 02, 2018

