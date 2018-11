Stuttgart (ots) -



"Mein größter Fan kommt aus dem Tierheim": Mittelpunkt des neuen Motivs der bekannten PETA-Kampagne "Adoptieren, nicht kaufen" sind Gregor Meyle und Hund Charlie. Der Musiker und seine Frau haben den Vierbeiner aus einem zypriotischen Tierheim adoptiert. Daher weiß der Sänger, welche Verantwortung ein tierischer Mitbewohner mit sich bringt, und berichtet im Making-of-Video von seinen Erfahrungen. Gemeinsam mit der Tierrechtsorganisation appelliert Gregor Meyle an alle Menschen, keine Tiere beim Züchter oder im Internet zu kaufen, sondern einem Tier aus dem Tierheim ein Zuhause zu schenken.



"Es gibt im Tierheim viele Hunde, die auf eine tolle Familie warten. Charlie hat unser Leben sehr bereichert", so Gregor Meyle. "Jeder muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass man jeden Tag die Verantwortung für seinen tierischen Mitbewohner hat. Ein Hund ist kein Gegenstand oder eine Blume, die man mal eine Woche nicht gießt, sondern ein Lebewesen."



Zucht verschärft Problem der heimatlosen Tiere - Hintergrundinformationen



PETAs Motto lautet in Teilen, dass Tiere nicht dazu da sind, dass sie uns unterhalten oder wir sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Tierrechtsorganisation weist darauf hin, dass in deutschen Haushalten aktuell etwa 9,2 Millionen Hunde leben [1]. Obwohl jährlich allein in Deutschland insgesamt circa 300.000 Tiere im Tierheim abgegeben oder einfach ausgesetzt werden, "produzieren" Züchter weiterhin reichlich Nachwuchs [2].



Etwa 25 bis 30 Prozent der Tiere warten mittlerweile zwölf Monate oder länger auf eine Vermittlung. Eine verantwortungsvolle Zucht gibt es aus Tierschutzsicht nicht, denn jedes gezüchtete Tier nimmt einem anderen im Tierheim die Chance auf ein neues Zuhause. Daher fordert PETA alle Tierfreunde auf, die Zucht nicht zu unterstützen und stattdessen einem Tier aus dem Tierheim ein Zuhause zu schenken. Die Organisation bittet zudem darum, die Adoption eines Tieres gut abzuwägen, da viel Verantwortung damit verbunden ist.



Hund Charlie gehört für Gregor Meyle zur Familie



Gemeinsam mit Charlie leben Gregor Meyle und seine Frau in Nordrhein-Westfalen. Den zweijährigen Rüden haben sie 2016 aus einem Tierheim auf Zypern adoptiert. "Da, wo Charlie ist, ist quasi auch zu Hause - er ist ein richtiges Familienmitglied", erklärt Meyle. Der 40-Jährige ist spätestens seit 2014 nach seiner Teilnahme an der ersten Staffel von "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" auf VOX bekannt. Am 12. Oktober dieses Jahres erschien sein neues Album "Hätt' auch anders kommen können". Fans haben ab November die Möglichkeit, Meyle live auf Tour zu erleben.



