Industrie in Eurozone mit schwächstem Wachstum seit 26 Monaten

Das Wachstum des verarbeitenden Gewerbes des Euroraums hat sich im Oktober auf den niedrigsten Wert seit 26 Monaten abgekühlt. Belastend für die Stimmung wirkte sich der erste Rückgang bei den Exportaufträgen seit knapp fünfeinhalb Jahren aus, wie aus der Umfrage von IHS Markit unter Einkaufsmanagern der Branche hervorgeht. Hinzu kämen die Sorgen über Handelshemmnisse, was die Einschätzung für die Aussichten auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2012 zurückfallen ließ. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) - den dritten Monat in Folge - auf einen Stand von 52,0 (September: 53,2) Punkten.

Stimmung in deutscher Industrie dreht auf pessismistisch

Die Stimmung in der deutschen Industrie ist im Oktober deutlich pessimistischer geworden. So hat sich das Aktivitätswachstum etwas stärker als erwartet abgeschwächt und war damit so langsam wie seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr. Daraus resultiert bei den befragten Managern die Erwartung, dass die Produktion - erstmals seit vier Jahren - binnen Jahresfrist schrumpfen könnte. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 52,2 (September: 53,7) Punkte. Volkswirte waren von einer Bestätigung der 52,3 Punkte aus der ersten Veröffentlichung ausgegangen.

IfW: Deutsches BIP sinkt im 3. Quartal um 0,3 Prozent

Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel ist nach der ersten Veröffentlichung der BIP-Zahlen für den Euroraum der Ansicht, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gesunken ist. "Die Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte im dritten Quartal um etwa 0,3 Prozent gesunken sein", schreibt das IfW in einem Kommentar. Darauf lasse die von Eurostat veröffentlichte vorläufige Schnellschätzung für den Euroraum schließen, die auch unveröffentlichte Daten aus Deutschland enthalte. Als wichtige Gründe nennt das IfW Produktionsdrosselungen in der Autoindustrie und Transportprobleme in der Binnenschifffahrt wegen der niedrigen Pegelstände der Flüsse. Das statistische Bundesamt veröffentlicht eine erste BIP-Schätzung am 14. November.

Schäuble bereitete Merz' Kandidatur seit langer Zeit mit vor - Magazin

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz einem Medienbericht zufolge "von langer Hand" mit vorbereitet und befördert. Schäuble habe seinem Freund Merz schon seit geraumer Zeit geraten, sich auf die Nachfolge von Angela Merkel als Parteivorsitzende vorzubereiten, berichtete der Spiegel am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Schäuble habe den früheren Unionsfraktionschef zudem im dem Vorhaben bestärkt.

Rechnungshof warnt vor EU-Plänen für Europäischen Währungsfonds

Der Bundesrechnungshof hat vor den Plänen der EU-Kommission zur Umwandlung des Euro-Rettungsfonds ESM in einen europäischen Währungsfonds (EWF) gewarnt. Diese seien "nicht geeignet, die Eurozone wetterfest zu machen", erklärte der Rechnungshof am Freitag in Bonn. "Für eine stabile Währungsunion ist entscheidend, dass der Rettungsschirm auch künftig auf seine Kernaufgabe der Krisenbewältigung fokussiert bleibt." Der Rechnungshof sieht nun den Bundestag gefordert.

Deutsche Industrie hält Energieverbrauch trotz Wachstums stabil

Die Industrie in Deutschland hat vergangenes Jahr ihren Energieverbrauch trotz wachsender Wirtschaft konstant gehalten. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, legte der Energieverbrauch 2017 im Vergleich zu 2016 lediglich minimal um 0,1 Prozent zu. Wie in den letzten Jahren auch waren die wichtigsten Energieträger in der Industrie Erdgas mit 29 Prozent, Strom mit 21 Prozent, gefolgt von Kohle und Öl mit jeweils 17 Prozent.

Ökostrom deckt fast 40 Prozent des Stromverbrauchs

Grüner Strom ist in Deutschland weiter auf den Vormarsch. In den ersten neun Monaten des Jahres kletterte sein Anteil am Stromverbrauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3 Prozentpunkte auf 38 Prozent. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit. Der meiste Ökostrom werde hierzulande von den Windrädern an Land erzeugt.

Anklage will bis 25 Jahre Haft für katalanische Unabhängigkeitsführer

Die spanische Staatsanwaltschaft hat bis zu 25 Jahre Haft für einige Führungsfiguren der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gefordert. In einem am Freitag veröffentlichten Schreiben erklärte die Anklage, sie fordere für zwölf katalanische Anführer Haftstrafen zwischen sieben und 25 Jahren wegen Rebellion oder Missbrauch öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit der versuchten Abspaltung Kataloniens im Oktober 2017. Insgesamt soll 18 Führungsfiguren der Unabhängigkeitsbewegung der Prozess gemacht werden.

Khashoggis Leiche wohl in Säure aufgelöst

Die Leiche des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi ist nach Angaben eines Beraters des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zunächst zerstückelt und dann in Säure aufgelöst worden. "Sie sind den Leichnam losgeworden, indem sie ihn aufgelöst haben", sagte Yasin Aktay der Zeitung "Hürriyet" am Freitag. Seine Aussage deckt sich mit einem Bericht der "Washington Post", für die Khashoggi geschrieben hatte.

Scotland Yard ermittelt gegen Labour wegen Antisemitismus-Verdachts

Die britische Polizei hat Ermittlungen gegen die oppositionelle Labour-Partei wegen Verdachts auf "antisemitische Hassverbrechen" aufgenommen. Die Ermittlungen stützten sich auf ein Dossier mit internen Dokumenten, das der Polizei am Dienstag zugeleitet worden sei, teilte Scotland Yard am Freitag in London mit. In den Dokumenten seien Äußerungen enthalten, die strafrechtliche Ermittlungen rechtfertigten.

Auswärtiges Amt widerspricht Befürchtungen zu UN-Migrationspakt

Das Auswärtige Amt hat Befürchtungen widersprochen, der UN-Migrationspakt verpflichte die unterzeichnenden Staaten zur Aufnahme von Flüchtlingen. Das Abkommen sei "ausdrücklich" kein bindender völkerrechtlicher Vertrag sondern eine politische Willenserklärung, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin. Die staatliche Souveränität der beteiligten Länder werde dadurch nicht eingeschränkt.

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt 51,2 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt PROG: 51,2

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Sep war 52,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt 49,2

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt PROG: 49,5

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Sep bei 50,0

