(Repurchase program decided by the General Meeting of Shareholders of May 22, 2018)

Regulatory News:

Issuer: Dassault Systèmes SE (Paris:DSY)

Type of securities: ordinary shares

Period: from October 25 to 31, 2018

Detailed information (presentation by day and by market and transaction-by-transaction details) can be consulted on the website of Dassault Systèmes:

http://www.3ds.com/investors/regulated-information/

Presentation of the trading in own shares by day and by market

Name of issuer Identification code of the

issuer Date of

trading Identification

code of the

financial

instrument Total daily

volume (in

number of

shares) Weighted

average

daily

acquisition

price of the

shares* Market DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/25/2018 FR0000130650 112,047 111.8947 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/25/2018 FR0000130650 26,410 111.5642 BATE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/25/2018 FR0000130650 36,366 111.7140 CHIX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/25/2018 FR0000130650 16,139 111.7249 TRQX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/26/2018 FR0000130650 114,842 109.5148 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/26/2018 FR0000130650 31,017 109.4891 BATE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/26/2018 FR0000130650 38,329 109.4920 CHIX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/26/2018 FR0000130650 16,556 109.4964 TRQX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/26/2018 FR0000130650 33,000 109.325 XV DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/29/2018 FR0000130650 68,520 107.2926 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/29/2018 FR0000130650 14,708 107.4013 CHIX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/29/2018 FR0000130650 6,020 107.2486 TRQX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/29/2018 FR0000130650 11,370 107.2362 BATE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/30/2018 FR0000130650 122,500 105.9341 XPAR DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/30/2018 FR0000130650 43,100 105.9588 CHIX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/30/2018 FR0000130650 17,500 105.7692 TRQX DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/30/2018 FR0000130650 31,900 105.9165 BATE DASSAULT SYSTEMES 96950065LBWY0APQIM86 10/31/2018 FR0000130650 59,676 110.0028 XPAR

(*) The weighted average unit price is a rounded price.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181102005239/en/

Contacts:

Dassault Systèmes:

François-José Bordonado/Béatrix Martinez

+ 33 1 61 62 69 24