Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 120 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüterhersteller dürfte ein herausforderndes drittes Quartal hinter sich haben, aber für 2019 bleibe er zuversichtlich, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Prognosen für den Gewinn je Aktie passte er an die jüngsten Bewegungen am Devisenmarkt an, womit er die Kurszielerhöhung begründete./ajx/tih Datum der Analyse: 02.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0099 2018-11-02/15:15

ISIN: DE0006048432