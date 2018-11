Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 24,60 Euro belassen. Ein aktueller Bericht der von der Bundesregierung eingesetzten Kohle-Kommission wirke erleichternd, was die Gefahr eines beschleunigten Kohleausstiegs in Deutschland betreffe, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bericht zeige, dass die Wirtschaft in den Kohleförderregionen eher langsamer wachse. Dies sei mit einem schnellen Ende der Kohleförderung nur schlecht vereinbar./tih/ajx Datum der Analyse: 02.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

