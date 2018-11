Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat von 940 auf 930 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Hubert Jeaneau rechnet in Großbritannien mit einem robusten, organischen Wachstum des Online-Essenslieferdienstes in den nächsten Quartalen. Seine Gewinnprognose je Aktie habe er wegen möglicherweise aggressiveren Investitionen in Brasilien gesenkt, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Dieser Schritt sei aber sinnvoll, da das südamerikanische Land noch ein junger Markt mit viel Potenzial sei./elm/ajx Datum der Analyse: 02.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-11-02/15:44

ISIN: GB00BKX5CN86