Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1382 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zwischenzeitlich war der Euro bis auf 1,1456 Dollar gestiegen, die Gewinne konnten aber nicht gehalten werden. Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro ebenfalls etwas nach und kostet am späten Nachmittag 1,1421 ...

