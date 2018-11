Endlich! Man hatte es schon vermisst: Tesla-Chef Elon Musk hat sich wieder zu Wort gemeldet. Das "Handelsblatt" zitiert am Freitag Musks selbstbewusste Kommentare in dem ebenfalls am Freitag veröffentlichten Podcast des US-Technologieblogs "Recode". Thema ist unter anderem natürlich der erste Quartalsgewinn des US-amerikanischen Elektroautobauers Tesla seit zwei Jahren. Dass sich Musk nach jahrelanger Durststrecke des Konzerns über die aktuellen Zahlen freut, ist verständlich. Die massiven Anlaufprobleme ... (Claudia Wallendorf)

