Nach einem Medienbericht wirft der US-Halbleiterkonzern Broadcom dem VW-Konzern Patentverletzungen vor und verlangt eine Milliarde Dollar Schadensersatz.

Volkswagen sieht sich einem Magazinbericht zufolge in einem Patentstreit mit einer Milliardenforderung des Halbleiterherstellers Broadcom konfrontiert. Der US-Konzern verlange eine Milliarde Dollar von dem Autokonzern und drohe damit, andernfalls die Produktion mehrerer Modelle der Marken VW, Porsche und Audi gerichtlich stoppen zu lassen, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab.

Broadcom habe in München und Mannheim Patentklage eingereicht. Es gehe um die Nutzung von 18 Patenten in Navigations- und Entertainmentsystemen, die Volkswagen in zahlreichen Automodellen einsetze.

Volkswagen bestätigte, dass Broadcom Klagen zu ...

