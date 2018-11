Mal wieder sind die Tech-Aktien das Highlight der Berichtssaison. IBM kam schon relativ früh in der Saison dran und hatte keine guten Zahlen. Inzwischen wurden aber Konsequenzen gezogen und Red Hat übernommen. Wie gut ist der Deal und welche Bedeutung hat Open Source? Wie immer waren die Apple Zahlen viel beachtet. Wie gut waren sie und wie ist zu bewerten, dass Apple keine Absatzzahlen mehr preisgegeben will? Große Bewegungen in der Aktie hatte Amazon rund um die Veröffentlichung der Zahlen. Wie steht es um die Aktien Bewertung? Im Original hier erschienen: Tech-News: wie gut ist der IBM-Deal? Apple ohne Absatzzahlen, Amazon Bewertung

