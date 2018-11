Weinfelden (ots) -



Lidl Schweiz wächst weiter und setzt einen nächsten Meilenstein in

der erfreulichen Unternehmensgeschichte. Das Wachstum zeigt sich

nicht nur am stetig wachsenden Filialnetz und den Geschäftszahlen.

Vielmehr wurde nun auch der Platz im Hauptsitz in Weinfelden TG immer

knapper. Deshalb hat sich der Detailhändler entschieden, in

unmittelbarer Nähe seines jetzigen Hauptsitzes ein neues Gebäude zu

errichten. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde das Gebäude heute mit

geladenen Gästen und feierlicher Zeremonie eingeweiht. Lidl.



Lidl Schweiz betreibt nach bald 10 Jahren operativen Geschäfts

landesweit bereits 123 Filialen. Da die Kapazitäten des aktuellen

Gebäudes an ihre Grenzen gestossen sind, weiht Lidl nun einen neuen

Hauptsitz ein. Nach knapp zwei Jahren Bauarbeiten steht die moderne

Immobilie bezugsbereit. Der Hauptsitz versteht sich als Dienstleister

für das Kerngeschäft, die Filialen und beschäftigt heute bereits über

250 Mitarbeitende. Mit dem neuen Gebäude kommt der Detailhändler

nicht nur Platzbedürfnissen, sondern auch den Ansprüchen nach

attraktiven Arbeitswelten und einem angenehmen Arbeitsklima nach.



Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz bekräftigt: « Motivierte

Mitarbeitende sind unser grösstes Kapital. Um dies zu gewährleisten

müssen wir ideale Voraussetzungen schaffen. Dazu gehören attraktive

Anstellungsbedingungen und eine moderne Arbeitsumgebung. Die

Anforderungen an die Arbeitsplätze haben sich mit der Digitalisierung

verändert. Die neue Infrastruktur wird diesen Bedürfnissen gerecht

und fördert die zeitgemässen Formen der Zusammenarbeit und

insbesondere die direkte Kommunikation zwischen den Bereichen. Das

erreichen wir unter anderem durch ein Open-Space-Konzept und weniger

aber grossräumigere Etagen. Es war für uns schon früh klar, dass wir

dabei in der Region bleiben werden. Wir bekennen uns mit der

Investition auch zum Standort Weinfelden. Wir arbeiten gerne hier,

haben uns gut integriert und möchten die Zusammenarbeit vor Ort

weiter festigen.»



Karin Keller Sutter, Präsidentin der Swiss Retail Federation

kommentiert die Entwicklung des Detailhändlers: « Lidl hat in den

letzten zehn Jahren stark in den Standort Schweiz investiert. Unser

Land profitiert insbesondere von den rund 3500 Arbeitsplätzen und von

der Belebung des Wettbewerbs. Ich wünsche Lidl weiterhin viel Erfolg

und dass das Unternehmen auch in Zukunft einen positiven Beitrag zur

Entwicklung des Detailhandels in der Schweiz leistet! »



Modernes Arbeitsumfeld



Der grosszügige und nachhaltig geplante Neubau an der

Dunantstrasse, an der auch der jetzige Hauptsitz liegt, wird in den

kommenden Wochen bezogen und bietet rund 300 Mitarbeitenden

attraktive Arbeitslätze. Die moderne Bürowelt mit grossen, hellen

Räumen und viel Glasflächen stellt das Wohlbefinden der

Mitarbeitenden in den Mittelpunkt und fördert eine interaktive

Arbeitsweise. Das Konzept wurde in Workshops zusammen mit

Mitarbeitenden entwickelt. Zudem gibt es am Hauptsitz ein

öffentliches Personalrestaurant, Kaffeeinseln auf jeder Etage, ein

Fitnesscenter und Tankstellen für Elektrofahrzeuge. Das zweistöckige

Gebäude wurde nach den Standards von SGNI und Minergie- ECO gebaut.

Zudem werden auf dem Areal des Gebäudes mehrere Bienenstöcke

errichtet. Wie schon bei vorangegangenen Projekten realisierte Lidl

auch seinen neuen Hauptsitz mit regionalen Bauunternehmen. Lidl

Schweiz hat rund 65 Millionen Franken in das neue Gebäude investiert.



Einweihung mit prominenten Gästen



Der neue Hauptsitz wurde heute an einem feierlichen Anlass

eingeweiht. Anwesend waren über 30 Gäste aus Politik und Verwaltung -

darunter Ständerat Roland Eberle, Nationalrat Markus Hausammann,

Grossratspräsident Turi Schallenberg und Regierungsrat Walter

Schönholzer. Die neue Apfelkönigin des Kantons Thurgaus - Melanie

Maurer - moderierte die Einweihung und führte durch den Anlass.

Zusammen mit Walter Schönholzer, Regierungsrat des Kanton Thurgaus

und Max Vögeli, Gemeindepräsident von Weinfelden vollzogen Georg

Kröll, CEO von Lidl Schweiz und Nadia von Veltheim, Chief Real Estate

Officer von Lidl Schweiz das traditionelle Durchschneiden des Bandes.



Im Anschluss zur offiziellen Veranstaltung pflanzte Georg Kröll,

CEO von Lidl Schweiz zusammen mit Felix Kolb, Head Sector Retail &

NPO Postmail AG einen ProKlima-Baum vor dem neu eingeweihten Gebäude.



