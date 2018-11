London (ots/PRNewswire) -



Rock- und Filmstars haben heute "One More Yard" veröffentlicht - eine von ihnen aufgenommene EP zu Ehren der Opfer junger Soldaten im 1. Weltkrieg und um den heutigen Kampf gegen Krebs ins Bewusstsein zu rücken.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778769/Evamore_One_More_Yard.jpg )



Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=fAegsV3O4s4



Ronnie Wood von den Rolling Stones, Nick Mason von Pink Floyd, Brian Eno, Sinead O'Connor, Imelda May und der renommierte Schauspieler Cillian Murphy haben "One More Yard" aufgenommen - einen Song, der vom Heldentum und von den Briefen eines jungen irischen Soldaten nach Hause inspiriert wurden, der 1917 getötet wurde. Der Song wurde von Evamore Records veröffentlicht und ist verfügbar für Download und Streaming hier: https://lnk.to/EvamorePR.



Die EP ist Teil des Evamore-Projekts (http://www.evamore.co.uk), das wurde vom führenden Wissenschaftsunternehmer Professor Sir Chris Evans gegründet wurde, als er eine neue Krebs-Bewusstseinskampagne ins Leben rief. Er war beeindruckt vom emotionalen Kampf junger Mensch gegen Krebs und wie ihre schriftlichen Aussagen und ihr Kampfgeist denen von jungen Soldaten in den düstere Gräben des 1. Weltkriegs ähnelten.



Sir Chris untersuchte Tausende von Briefen aus dem 1. Weltkrieg und verwendete die tatsächlichen Worte und Sätze der Soldaten, um eine Kollektion von Originalsongs zu schreiben. Im Rahmen des Projekts wird in den nächsten sechs Monaten ein Album mit Songs produziert und herausgegeben. Dessen Erlös soll in eine neue Krebsbewusstseinskampagne fließen, die klinischen Expertenrat und Betreuung für Krebspatienten auf der ganzen Welt anbieten wird, um ihre Chancen auf Kontrolle und Sieg im Kampf gegen die Krankheit zu maximieren.



Sir Chris sagte: "Es war unglaublich bewegend zu sehen, wie ähnlich die Worte von Soldaten vor 100 Jahren und die von jungen Menschen mit Krebs heute sind. Jetzt können wir nur das Opfer derer vor einem Jahrhundert ehren, aber es gibt so viel zu tun, um denjenigen zu helfen, die sich im größten Kampf ihres Lebens befinden - dem Kampf gegen Krebs. Wir sind sehr privilegiert, dass einige der größten Namen in der Rockmusik sowie wunderbare Schauspieler beschlossen haben, sich in unserem Projekt zu engagieren."



Ronnie Wood sagte: "Als jemand, der selbst gegen Krebs kämpfen musste, freue ich mich, Teil dieser neuen Bewusstseinsinitiative zu sein - eine tolle Idee, die von brillanten Wissenschaftlern unterstützt wird. Ich liebe den Track One More Yard - eine traurige, wahre Geschichte mit einer eindringlichen Melodie. Es war ein Vergnügen, dafür zu spielen. Ich hoffe, dass alle Menschen sich für diese großartige Wohltätigkeitsorganisation engagieren und dass es immer mehr werden."



Nick Mason sagte: "Dies ist eine hervorragendes Projekt, das es Menschen wie mir ermöglicht, den jungen Männern von vor 100 Jahren Tribut zu zollen, die für unsere Freiheit kämpften, aber gleichzeitig auch etwas zu tun, um jungen Krebspatienten von heute zu helfen."



"One More Yard" enthält einen Prolog mit eindringlicher Instrumentierung von Brain Eno und einer Lesung von Cillian Murphy mit Auszügen aus Briefen, die Leutnant Michael Thomas Wall vom Royal Irish Regiment an seine Mutter in Dublin schrieb. Der Kampf um One More Yard im Niemandsland war ein Satz, der von vielen Soldaten in ihren Briefen und Tagebüchern wiederholt wurde.



OTS: Evamore newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132643 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132643.rss2



Pressekontakt:



Ramsay Smith Media House international +44(0)778-841-4856 +44(0)207-710-0020 +44(0)141-220-6040