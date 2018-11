- Der GS5 ist mit GAC Motors 1.5T GDI-Aggregat der dritten Generation bestückt, das mit sechs technischen Innovationen aufwartet



- High-Performance-Fahrwerk, hochempfindliches Lenksystem und Bremsweg von nur 35,48 m, klassenbester Wert auf Sportwagenniveau



- Geräumiger Fahrgastraum, Radstand von 2.710 mm und komplett flacher hinterer Boden



- Minimale Geräusch- und Schwingungsbelastung (NVH), Luftaufbereitungssystem mit negativer Ionisierung, High-Adaptation-Aufhängung mit hoher Vibrationsdämpfung für mehr Fahrkomfort auf ebener Fahrbahn



- Verkaufsstart in China



Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -



Der GS5 feierte Premiere auf der diesjährigen Paris Motor Show und hat mit seinem spektakulären Design und Fokus auf Fahrkomfort schon für viel Wirbel gesorgt. Mit seinem Design richtet sich der GS5 speziell an jüngere Stadtbewohner. Er bietet ein ausgewogenes Fahrverhalten und den praktischen Nutzen, den sich Kunden heute wünschen. Er vermittelt das gehobene Gefühl, dass man etwas Besonderes besitzt.



GAC Motor hat seine neuesten technischen Innovationen in den GS5 SUV gepackt. Das Modell setzt mit seiner Kombination aus Fahrkomfort und modernesten Technologien neue Maßstäbe und unterstreicht GAC Motors Streben nach handwerklicher Spitzenleistung.



Robuste Leistung



Der GS5 basiert auf GAC Motors plattformunabhängiger Modular Architecture (G-CPMA) und verfügt über "Ti Power" in dritter Generation für ein perfekt ausgewogenes Fahrverhalten zwischen Stabilität und Komfort.



Ausgestattet mit GAC Motors 1.5T GDI-Motor der nächsten Generation, bietet der GS5 ein erhebendes und aufregendes Fahrerlebnis mit beeindruckenden Leistungsdaten:



- Spitzendrehmoment: 270 T - Maximale Leistung pro Liter Hubraum: 83 kW/l - Drehmoment pro Liter Hubraum: 177 Nm/l - Hydrodynamisches 6-Gang-Automatikgetriebe (Aisin) - Sechs technische Innovation, beispielsweise kontinuierlich variable Ventilsteuerung, patentierte GCCS-Verbrennungsregelungstechnik und Hochdruck-Einspritzsystem von Bosch



Der GS5 beeindruckt durch ein verbessertes High-Performance-Fahrwerk.



- Schnelle Lenkungsansprechzeit von nur 0,088 s - Extrem kleiner Rollwinkel in Kurven von bis zu 0,6 g - Klassenbester Bremsweg von 35,48 m auf Sportwagenniveau - Maximale überrollsichere Geschwindigkeit von 74 km - Drastisch reduzierte Vibrationen auf ebener Fahrbahn - Klassenbeste Pulsschwingung von 2,38 dB



GAC Motor hat sein globales Lieferkettensystem aktiviert, um Produkte auf Weltklasseniveau hervorzubringen. So übertrifft beispielsweise die Druckbelastbarkeit des Dachs beim GS5 die strengsten regulatorischen Grenzwerte, die in den USA gelten, bei weitem. Und das Fünf-Sterne-Sicherheitspaket des Modells umfasst zehn Sicherheitsgarantien für bedachtes Fahren.



Edel und stark



Der unverwechselbare 'Flying Dynamics'-Kühlergrill verstärkt das dynamische Auftreten des GS5. Mit seiner kühnen und schlüssigen Struktur fließen die Linien in diamantförmige LED-Matrix-Hauptscheinwerfer, und man denkt: Gleich hebt er ab.



Die Karosserie des GS5 überzeugt durch ein Hängedeckendesign und spektakuläre 19-Zoll-Felgen. Dynamisch wirken auch die durchgehenden LED-Heckleuchten im Stil Smart Skyline und das röhrende, verchromte doppelte Endrohr.



Der GS5 bietet vorne wie hinten klassenbesten Fahrgastraum, und das Panoramadach und die Qiyun AI-Mobilitätslösung erhöhen ihrerseits den Fahrspaß.



Einige der Funktionen des GS5 werden per Fernbedienung betätigt, beispielsweise die dreifache Luftreinigungsfunktion, die sich per Knopfdruck am Smartphone auslösen lässt.



Der GS5 ist der neueste Erfolg von GAC Motors integrierter globaler Lieferkette. Er ist ein starker Konkurrent auf dem Markt der kompakten SUV und wird nach dem GS4 und GS8 sicherlich zum nächsten Star der GAC Motor-Modellpalette aufsteigen.



Informationen zu GAC Motor



Die 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die Nummer 202 unter den Fortune Global 500-Unternehmen. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. In der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific belegt GAC Motor seit nunmehr sechs Jahren in Folge den Spitzenplatz unter allen chinesischen Marken, ein Beweis für die qualitätszentrische Strategie des Unternehmens - von innovativer Forschung und Entwicklung (F&E) über Fertigung bis hin zu Lieferkette und Vertrieb & Service.



OTS: GAC MOTOR newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113806 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113806.rss2



Pressekontakt: für Medien: Sukie Wong+86-186-8058-2829GACMotor@126.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/779035/GAC_Motor_group_launch .jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/779031/GAC_MOTOR_GS5_SUV.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/779033/GAC_MOTOR_Qiyun_AI_solution.j pg