Der EZB-Stresstest zeigt, dass die großen Banken in Europa im Falle einer neuen Krise anfällig für Verwerfungen sind.

Viele europäische Großbanken sind stabiler als noch vor ein paar Jahren - Schwachstellen gibt es aber in Großbritannien, Italien und Deutschland. Das ist das mit Spannung erwartete und teils überraschende Ergebnis des diesjährigen Fitness-Checks der Branche, dessen Ergebnisse die EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA am Freitagabend in London veröffentlichte. Während die auf einem riesigen Berg fauler Kredite sitzenden italienischen Geldhäuser erwartungsgemäß bei dem Stresstest massiv Federn lassen mussten, hatten viele die Schwäche der britischen Traditionsinstitute so nicht auf dem Zettel. Bei den deutschen Banken lagen die NordLB und wie bereits bei früheren Tests die Deutsche Bank ganz hinten. Bankenexperten wie Anat Admati warnen allerdings seit Jahren, dass die Kernkapitalquote bei den Banken insgesamt viel zu niedrig sei. Ein Stresstest hat daher nur begrenzte Aussagekraft. Ein Überblick über die anfälligsten Geldhäuser in einer simulierten schweren Finanz- ...

