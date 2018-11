Coinsource, das weltweit größte Unternehmen für Bitcoin-Geldautomaten, hat die Genehmigung für den Betrieb in New York erhalten.

TOP-Meldung New York vergibt erstmals Lizenz für Bitcoin-Geldautomaten Das weltweit größte Unternehmen für Bitcoin-Geldautomaten hat endlich die Genehmigung für den Betrieb in New York erhalten. Sie waren dort zuvor mit einer provisorischen Lizenz tätig. Coinsource hat knapp 200 Maschinen, wobei es sich bei der Mehrzahl um Zwei-Wege-Geldautomaten handelt, was bedeutet, dass Benutzer Bitcoin kaufen und verkaufen können. Die Automaten unterstützen Transaktionen bis zu 5.000 Dollar pro Tag. Coinsource glaubt, dass Bitcoin-Geldautomaten in der realen Welt für die Einführung von Bitcoin insgesamt wichtig sind. Nach Aussagen einer externen Sprecherin lohnt sich eine Regelung, das sie das ...

