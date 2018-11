von Maren Lohrer, Euro am Sonntag In Märchen, Sagen und Geschichten wird er oft in die Irre geführt: Gevatter Tod klopft dann an die falsche Tür, verliert eine Wette, muss unverrichteter Dinge von dannen ziehen. In "Harry Potter", der mit 500 Millionen Exemplaren meistverkauften Fantasy-Saga weltweit, gibt es einen Stein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...