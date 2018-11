Andrea Nahles gibt sich kämpferisch. Sie will erst wie geplant Ende 2019 einen Parteitag abhalten. Für Hektik sieht sie gar keinen Anlass.

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht in die Offensive. Im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (Wochenendausgabe) fordert sie ihre Kritiker in der Partei zu mehr Ehrlichkeit und Offenheit auf. Sie führe die Partei mit all ihrer "Kraft, Leidenschaft und Zuversicht", sagte Nahles. "Wenn jemand meint, es schneller oder besser zu können, soll er sich melden".

Nach den beiden herben Niederlagen der SPD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen ist in der Partei der Streit über die große Koalition wieder voll entbrannt. Im Lager der sogenannten Groko-Gegner wird nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...