Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TEX: Terex am 2.11. -13,39%, Volumen 339% normaler Tage , SEDG: SolarEdge am 2.11. -7,99%, Volumen 454% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 2.11. -5,28%, Volumen 105% normaler Tage , F3A: First Solar am 2.11. 3,71%, Volumen 100% normaler Tage , SYV: 3D Systems am 2.11. 9,30%, Volumen 180% normaler Tage , SBUX: Starbucks am 2.11. 9,70%, Volumen 440% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Starbucks SBUX 64.320 9.70% 3D Systems SYV 12.930 9.30% First Solar F3A 43.000 3.71% Snapchat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...